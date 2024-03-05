Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Islah Bahrawi: Demokrasi Bisa Runtuh Akibat Manipulatif, Lewat Money Politic hingga Kecurangan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |21:56 WIB
Islah Bahrawi: Demokrasi Bisa Runtuh Akibat Manipulatif, Lewat <i>Money Politic</i> hingga Kecurangan
A
A
A

JAKARTA - Timses Ganjar-Mahfud, Islah Bahrawi mengatakan proses demokrasi lewat Pemilihan Umum (Pemilu) bisa runtuh akibat manipulatif, baik lewat money politic atau politik uang hingga kecurangan lainnya.

“Orang-orang yang akan merubuhkan bangunan demokrasi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia itu adalah orang-orang yang mengaku demokratis dan berselancar di dalam dunia demokrasi tapi dia membuntungi demokrasi secara perlahan entah lewat manipulatif. Entah lewat money politic, entah lewat kecurangan, kecurangan, kecurangan,” ungkap Islah saat Dialog Spesial Rakyat Bersuara: Hak Angket dan Simsalabim Suara, bersama Aiman Witjaksono yang disiarkan secara langsung oleh iNews TV, Selasa (27/2/20224) malam.

Islah juga mengatakan orang-orang yang bisa merubuhkan bangunan demokrasi adalah orang yang berada di dalam demokrasi. “Artinya apa? Orang yang akan merugikan bangunan demokrasi yang kita elu-elukan ini itu adalah orang-orang yang berada di dalam dunia demokrasi sendiri.”

Islah pun mengingatkan tentang praktik demokrasi di Indonesia. Dimulai dari Gibran Rakabuming Raka lolos menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres), kemudian intimidasi yang dilakukan oleh aparatur negara.

“Tapi kalau kemudian kita gelisah oleh bagaimana praktik demokrasi hari ini di Indonesia bagaimana kemudian Gibran ditetapkan menjadi cawapres, bagaimana intimidasi-intimidasi koersif yang dilakukan oleh aparatur negara karena saya rasakan sendiri,” katanya.

