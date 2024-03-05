Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Optimalisasi Pengaduan Masyarakat, Itjen Kemenag Studi Banding ke Ombudsman

Sekar Paring Gusti , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |22:10 WIB
Optimalisasi Pengaduan Masyarakat, Itjen Kemenag Studi Banding ke Ombudsman
Itjen Kemenag Studi Banding/dok Kemenag
JAKARTA - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) melakukan studi banding ke Ombudsman RI dan Inspektorat Kementerian PANRB, untuk meningkatkan layanan Whistle Blowing System (WBS) dan Pengaduan Masyarakat (Dumas).

“Berangkat dari amanat KPK agar setiap kementerian yang telah memiliki aplikasi WBS dapat mengintegrasikan dengan aplikasi WBS Tipikor KPK,” ujar Kabag Kepegawaian dan Umum Itjen Kemenag sekaligus Plt. Kabag PHP, SI, dan Dumas Nurul Badruttamam di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

“Demi keamanan pelapor maupun terlapor untuk itu kunjungan benchmarking sebagai inisiatif untuk mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan WBS dan pengaduan masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kami agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel,” sambungnya.

Dikatakan Nurul, upaya ini sejalan dengan komitmen Kementerian Agama dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan memperkuat integritas institusi.

“Kami percaya bahwa dengan meningkatkan sistem pengaduan kami, kami dapat lebih efektif melakukan tindakan preventif terhadap adanya potensi fraud serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama. Ini sejalan dengan amanat Menteri Agama untuk terus mewujudkan tata kelola yang baik,"tandasnya.

Sementara itu, Inspektur Kementerian PANRB Aan Syaiful Ambia menyambut baik inisiatif dari Itjen Kemenag.

“Kami berharap dari benchmark ini dapat menggali potensi kolaborasi antar Kementerian atau Lembaga (K/L) melalui media diskusi seperti ini. Kolaborasi ini untuk mewujudkan layanan pengaduan yang baik.” tandasnya.

Diketahui, kebijakan penanganan pengaduan ini meliputi kebijakan terkait perlindungan atas kerahasiaan identitas dan materi pengaduan, kebijakan terkait perlindungan atas karir, kebijakan terkait perlindungan atas ancaman fisik dan pidana dan atau perdata, kewajiban pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

Halaman:
1 2
      
