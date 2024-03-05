Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Feri Amsari Dorong Pengadilan Rakyat Bongkar Kecurangan Pemilu 2024

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |22:15 WIB
Feri Amsari Dorong Pengadilan Rakyat Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mendorong publik untuk mempertimbangkan pengadilan rakyat (people’s tribunal) untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024. Langkah itu merupakan alternatif untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang telah meresahkan publik selain menggulirkan hak angket di DPR.

“Saya pikir publik harus memikirkan people’s tribunal untuk membongkar kecurangan dan DPR secara formil melakukan hak angket, membongkar kecurangan pemilu melalui proses penyelidikannya, keterlibatan struktur penyelenggara pemerintah. Menjelaskan sistem kecurangan, dan dampak yang masif bagi pemilu,” kata Feri Amsari mengutip kanal Youtube Bambang Widjojanto, Selasa (5/3/2024).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menyebut, bahwa dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah terpampang dengan jelas. Kecurangan sejak sebelum pemungutan suara membuat rakyat gelisah, dan kegelisahan itu terkonfirmasi setelah menyaksikan film dokumenter 'Dirty Vote'.

“Secara psikologis rakyat merasakan ada yang tidak beres pada pemilu. Begitu menyaksikan film terkonfirmasi. Politisi, mahasiswa dan guru besar yang menyaksikan itu gelisah dan merasa tidak nyaman dengan situasi ini,” ujarnya.

Menurut Feri, publik sudah cukup layak untuk membuat pengadilan rakyat soal kecurangan pemilu dan masyarakat sipil bisa membuktikan betapa masifnya kecurangan yang terjadi.

Dia menyebut contoh pengadilan rakyat di Belanda yakni International People’s Tribunal untuk membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada periode 1965-1966 oleh kelompok-kelompok masyarakat. Sidang digelar di Den Haag Belanda pada 10 November 2015.

Feri menjelaskan bahwa dugaan kecurangan Pemilu 2024 terkait dengan ‘abuse of power.’ Kecurangan tidak bisa hanya mempertimbangkan C Hasil, karena C Hasil dihasilkan dari proses kecurangan sebelum pencoblosan.

