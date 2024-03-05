Facebook hingga Instagram Down, Warga Mengaku Sulit Mengakses

JAKARTA - Sejumlah media sosial seperti Facebook dan Instagram dilaporkan down dan tak dapat diakses malam ini, Selasa (5/3/2024).

Banyak laporan di media sosial bahwa mereka tak dapat mengakses media sosial seperi Facebook dan Instagram, juga platform lain seperti Playstore.

Keluhan itu tampak di Twitter atau X, sejumlah trending topic terkait Facebook dan Instagram yang down dibahas.

Tagar #instagramdown dan #facebookdown menjadi trending topic dengan jumlah unggahan mencapai masing-masing 16.800 dan 56.100 postingan hingga pukul 22.50 WIB.

Belum ada keterangan resmi dari perusahaan Meta sekalu pemilik platform tersebut, terkait tak bisa diaksesnya media sosial tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)