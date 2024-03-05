Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Facebook hingga Instagram Down, Warga Mengaku Sulit Mengakses

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |23:00 WIB
Facebook hingga Instagram Down, Warga Mengaku Sulit Mengakses
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah media sosial seperti Facebook dan Instagram dilaporkan down dan tak dapat diakses malam ini, Selasa (5/3/2024).

Banyak laporan di media sosial bahwa mereka tak dapat mengakses media sosial seperi Facebook dan Instagram, juga platform lain seperti Playstore.

Keluhan itu tampak di Twitter atau X, sejumlah trending topic terkait Facebook dan Instagram yang down dibahas.

Tagar #instagramdown dan #facebookdown menjadi trending topic dengan jumlah unggahan mencapai masing-masing 16.800 dan 56.100 postingan hingga pukul 22.50 WIB.

Belum ada keterangan resmi dari perusahaan Meta sekalu pemilik platform tersebut, terkait tak bisa diaksesnya media sosial tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Facebook Down Instagram Facebook
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189175//ilustrasi-9Z7a_large.jpg
Pengguna Instagram Kini Bisa Melihat dan Mengontrol Algoritmanya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187739//ilustrasi-9CVP_large.jpg
Meta Mulai Hapus Akun Anak Australia di Bawah 16 Tahun dari Instagram dan Facebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/16/3187486//ilustrasi-SjAd_large.jpg
Instagram Kemungkinan Akan Batasi Jumlah Tagar dalam Postingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/16/3184683//ilustrasi-KPZD_large.jpg
Instagram dan Facebook Akan Tutup Akun Remaja Australia Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/16/3183340//ilustrasi-p1Xc_large.jpg
Facebook Hentikan Tombol Like dan Komentar dari Situs Eksternal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182902//ilustrasi-nTOU_large.jpg
Cara Mudah Buat Your Algorithm di Instagram yang Lagi Viral
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement