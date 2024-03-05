Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pertanyakan Fitur Data yang Hilang di Sirekap, Sekjen Perindo: Mencurigakan, KPU Seharusnya Jelaskan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |23:16 WIB
Pertanyakan Fitur Data yang Hilang di Sirekap, Sekjen Perindo: Mencurigakan, KPU Seharusnya Jelaskan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Website sirekap KPU mendadak down dan berganti tampilan tanpa pemberitahuan. Diagram perhitungan suara mendadak hilang dan tak ada dalam tampilan.

Menanggapi hal itu, Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq meminta KPU harus menjelaskan secara terbuka terkait itu.

"Apakah ini merupakan kesengajaan atau karena sifatnya teknis. Jika karena sengaja di-down kan maka seharusnya KPU memberikan penjelasan ke publik, karena sirekap ini menjadi rujukan masyarakatdlm melihat hasil pemilu," kata Rofiq dalam keterangan tertulis.

Menurut Rofiq, Sirekap saat ini menjadi sumber informasi dan analisis bagi semua pihak. Jika tiba-tiba tak bisa diakses, membuat kecurigaan terhadap KPU makin menguat.

"Jika mati tiba-tiba seperti ini maka kecurigaan terhadap KPU bahwa ini ada ruang gelap yang sedang dimainkan tentu ini tidak bisa disalahkan, apalagi selama ini tidak nampak penyempurnaan final terhadap perbaikan sirekap," katanya.

Halaman:
1 2
      
