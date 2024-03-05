Sempat Down, Facebook hingga Instagram Kembali Bisa Diakses

JAKARTA - Media sosial yang berpusat di Meta seperti Facebook, Instagram, Messenger hingga Thread sempat tak bisa diakses selama beberapa waktu, Selasa (5/3/2024).

Tak bisanya diakses beberapa media sosial itu terjadi di seluruh dunia. Kini, media sosial tersebut nampaknya sudah pulih dan kembali bisa diakses.

Menurut Down Detector, ada lonjakan besar pada pengguna yang login dengan platform milik Meta sejak jam 22.00 WIB. Pengguna Facebook telah keluar dari platform media sosial mereka dan pengguna Instagram tidak dapat menyegarkan feed mereka.

Diketahui, Keluhan itu tampak di Twitter atau X, sejumlah trending topic terkait Facebook dan Instagram yang down dibahas.

Tagar #instagramdown dan #facebookdown menjadi trending topic dengan jumlah unggahan mencapai masing-masing 16.800 dan 56.100 postingan hingga pukul 22.50 WIB.

(Khafid Mardiyansyah)