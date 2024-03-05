Kecelakaan Maut Bus Rombongan Peziarah di Tol Cipali, Jumlah Penumpang 61 Orang

TANGSEL - Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali-Palimanan KM 179 dari arah Cirebon menuju Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024 malam. Bus berisi 61 orang rombongan peziarah asal Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel) kecelakaan dan menewaskan satu orang.

Selain penumpang meninggal, beberapa orang lain mengalami luka berat dan ringan. Wali Kota Benyamin Davnie membenarkan informasi tersebut.

"Betul memang telah terjadi kecelakaan, saya turut berduka dan ini saya bergerak menuju lokasi kejadian untuk memastikan kondisi para korban, serta bantuan-bantuan yang akan segera diberikan," kata Benyamin, Senin (4/3/2024).

Berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, Sutang, bus tersebut membawa rombongan peziarah warga Jalan H. Toran, Rengas Ciputat Timur, dengan jumlah 61 penumpang.

Para korban dievakuasi ke beberapa Rumah Sakit (RS) di antaranya, RS Mitra Plumbon Cirebon, RS Mitra Plumbon Majalengka, dan RS Arjawinangun Cirebon. Benyamin mengajak masyarakat Tangsel mendoakan proses evakuasi agar berjalan lancar.