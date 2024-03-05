Hari Ini Pawai Arak-Arakan Piala Adipura di Kota Bogor, Ini Rutenya

BOGOR - Polisi menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk mengamankan pawai dan arak-arakan Piala Adipura di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/3/2024) siang ini. Tidak ada rekayasa pengalihan atau penutupan selama kegiatan.

"Tidak ada penutupan jalan, mengalir seperti biasa," kata Kasat Lantas Polresta Bogot Kota Kompol Galih Apria kepada wartawan.

Kata dia, pengaturan hanya dilakukan oleh personel Satlantas Polresta Bogor Kota bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor di sepanjang rute yang dilintasi pawai dan arak-arakan tersebut.

"⁠Satlantas dan Dishub akan melakukan pengaturan di jalan, sepanjang rute agar tidak terjadi kepadatan arus atau kemacetan lalu lintas," jelasnya.

Adapun kegiatan tersenut sedianya akan dimulai sekira pukul 13.00 WIB. Rutenya Alun-Alun Kota Bogor-Jalan Kapten Muslihat-Jalan Ir. H. Juanda (Balai Kota Bogor)-Jalan Jalak Harupat (Sempur)-Jalan Pajajaran (Tugu Kujang)-Jalan Otista-Jalan Surya kencana-Jalan Batu Tulis-Jalan Pahlawan (Bondongan)-Empang-BTM-Jalan Paledang (kantor DLHK)-Jalan Muslihat-Balai Kota Bogor.