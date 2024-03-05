Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo di Depan DPR, Pengalihan Arus Lalin Situasional

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |11:41 WIB
Ada Demo di Depan DPR, Pengalihan Arus Lalin Situasional
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gedung DPR/MPR RI bakal didatangi ribuan massa pada Selasa (5/3/2024) ini untuk melakukan demonstrasi. Polisi pun bakal melakukan pengalihan arus lalu lintas di jalan depan gedung tersebut, meski dilakukan secara situasional.

"Terkait lalu lintas sifatnya akan dinamis, apabila nanti emang massa sudah cukup banyak dan sudah hampir menutup jalan, maka lalu lintas akan kami lakukan rekayasa," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro pada wartawan di lokasi, Selasa (5/3/2024).

Menurutnya, pengalihan arus lalu lintas hingga penutupan jalan bakal dilakukan sacara situasional melihat perkembangan di lapangan. Polisi puk telah menyiapkan pola rekayasa arus lalu lintas manakala itu harus dilakukan nantinya.

Dia menambahkan, polisi juga telah menyebarkan personelnya di lapangan untuk pengamanan aksi demo tersebut. Apalagi, ada dua kelompok massa yang melakukan aksi demonya di depan Gedung DPR/PR RI.

"Akan ada 2 kelompok elemen masyarakat baik itu kelompok pro dan kontra. Polda Metro Jaya telah mengerahkan anggota untuk pengamanan, sudah kami atur dan sebar berdasarkan titik kerawanan. Tentu kami tidak berharap adanya gesekan antara massa pro dan massa kontra," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188655/polda_metro_tangkap_pelaku_diduga_rencanakan_demo_rusuh_pada_10_desember-lQFU_large.jpg
Sita 6 Bom Molotov dari Provokator, Polisi : Bakal Digunakan pada Demo 10 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187836/polri-n8ic_large.jpg
1.038 Orang Diproses Hukum Terkait Demo Agustus, Jimly ke Kapolri: Kaji Ulang, Terlalu Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement