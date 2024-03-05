Ada Demo di Depan DPR, Pengalihan Arus Lalin Situasional

JAKARTA - Gedung DPR/MPR RI bakal didatangi ribuan massa pada Selasa (5/3/2024) ini untuk melakukan demonstrasi. Polisi pun bakal melakukan pengalihan arus lalu lintas di jalan depan gedung tersebut, meski dilakukan secara situasional.

"Terkait lalu lintas sifatnya akan dinamis, apabila nanti emang massa sudah cukup banyak dan sudah hampir menutup jalan, maka lalu lintas akan kami lakukan rekayasa," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro pada wartawan di lokasi, Selasa (5/3/2024).

Menurutnya, pengalihan arus lalu lintas hingga penutupan jalan bakal dilakukan sacara situasional melihat perkembangan di lapangan. Polisi puk telah menyiapkan pola rekayasa arus lalu lintas manakala itu harus dilakukan nantinya.

Dia menambahkan, polisi juga telah menyebarkan personelnya di lapangan untuk pengamanan aksi demo tersebut. Apalagi, ada dua kelompok massa yang melakukan aksi demonya di depan Gedung DPR/PR RI.

"Akan ada 2 kelompok elemen masyarakat baik itu kelompok pro dan kontra. Polda Metro Jaya telah mengerahkan anggota untuk pengamanan, sudah kami atur dan sebar berdasarkan titik kerawanan. Tentu kami tidak berharap adanya gesekan antara massa pro dan massa kontra," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)