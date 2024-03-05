Duh! Habis Uang buat Beli Bensin, Pak RT Nekat Jambret HP Warga di Bogor

BOGOR - Pelaku jambret handphone diamankan warga di wilayah Bogor Selatan, Kota Bogor. Diketahui, pria paruh baya itu merupakan Ketua RT.

Dalam video beredar yang dilihat MNC Portal Indonesia, tampak pelaku dan korbannya perempuan sudah berada di dalam rumah warga dan anggota polisi. Terdengar mereka sedang sedang menanyakan kejadian aksi penjambretan kepada korban dan pelaku.

Kepada polisi, pelaku yang mengenakan jaket dan sarung tangan itu mengakui perbuatannya karena kehabisan bensin. Ketika ditanya tempat tinggalnya, pelaku juga mengaku sebagai Ketua RT.

