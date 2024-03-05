Imbas Demo, Tol Dalam Kota dan Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Macet

Jalan tol macet imbas dari demo di depan Gedung DPR (Foto : MPI)

JAKARTA - Aksi demonstrasi ribuan elemen masyarakat di depan Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/3/2024), masih berlangsung hingga sekira pukul 15.00 WIB.

Hal itu membuat arus lalu lintas baik jalur arteri Jalan Gatot Subroto maupun Tol Dalam Kota mengarah ke Slipi dari Semanggi terpantau macet menjelang jam pulang kerja.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Kolong Fly over Senayan terlihat arus lalu lintas Tol Dalam Kota mengalami kemacetan mengarah ke Slipi. Diketahui exit Gerbang Tol (GT) Senayan dilakukan penutupan oleh petugas kepolisian dialihkan ke pintu Tol Slipi.

Sementara itu, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi/Cawang juga terpantau macet dikarenakan adanya penutupan jalan tepat di Kolong Flyover Senayan dibelokkan menuju Jalan Gerbang Pemuda Senayan baik kendaraan roda dua maupun lebih.

Terlihat pula Jalur Busway mengarah Slipi juga dilakukan penutupan sehingga Bus Transjakarta dialihkan ke Tol Dalam Kota.

Terlihat sejumlah aparat Brimob bersenjata lengkap dan tameng telah bersiaga di Kolong Flyover Senayan untuk nantinya membubarkan massa aksi. Selain itu terlihat pula satu unit kendaraan taktis (rantis) pengurai massa dari Korps Brimob juga telah bersiaga.