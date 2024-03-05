Heboh! Massa Aksi Demo Buang Makanan Bergambar Kaesang

JAKARTA - Ribuan massa aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI dibuat heboh dengan makanan ringan bergambar Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep yang beredar pada massa aksi. Massa pun membuang secara beramai-ramai makanan tersebut.

"Jangan diterima makanan dari 02, tolong, kalau diterima sama saja menerima 02 jadi presiden. Makanan ataupun minuman yang ada di depan anda, waspada, jangan sampai tertipu," ujar orator menyampaikan imbauan pada ribuan massa, Selasa (5/3/2024).

Tak diketahui siapa yang membagikan makanan ringan bergambar Kaesang tersebut ke massa tolak pemilu curang dan dukung hak angket itu. Namun, massa yang mendapatkan makanan itu lantas membuangnya beramai-ramai.

Mereka membuang makanan ringan itu pasca mendapatkan imbauan dari orator. Tak sedikit massa yang kecela dan tak memperhatikan jika makanan itu bergambar Kaesang.

Orator menyebut, manakala massa Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi makanan bergambar Kaesang, perjuangan massa pun bakal sia-sia. Apalagi, aspirasi massa salah satunya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku ayah Kaesang turun dari jabatannya sebagai presiden.

(Awaludin)