Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Memanas! Massa Aksi di Gedung DPR Saling Lempar Botol

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:30 WIB
Memanas! Massa Aksi di Gedung DPR Saling Lempar Botol
Aksi di depan Gedung DPR RI memanas, kedua kubu pro dan kontra hak angket Pemilu 2024 saling lempar botol (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aksi di depan gedung DPR/MPR RI pada Selsa (5/3/2024), memanas. Massa aksi pro dan kontra hak angket Pemilu 2024, pun saling lempar botol.

Berdasarkan pantauan, aksi lempar botol terjadi sekira pukul 16.00 WIB, terjadi di dekat sekat dua kelompok massa yang dilakukan oleh polisi.

Aksi lempar botol air mineral itu terjadi saat mobil komando dari kubu tolak hak angket hendak bergeser menjauh dari depan gedung DPR/MPR RI.

Suasana semakin panas saat orator meminta massa dari kubu gulirkan hak angket untuk tidak terprovokasi oleh massa sebelah yang disebut-sebut massa bayaran itu.

Aksi lempar botol air mineral itu tak berlangsung lama, hanya saja suasana terus panah mengingat massa gulirkan hak angket meneriakan massa sebelah sebagai massa bayaran secara beramai-ramai.

"Tolong ya, massa kita jangan terprovokasi, masa aksi jangan terprovokasi. Kita aksi damai," kata orator di lokasi.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188655/polda_metro_tangkap_pelaku_diduga_rencanakan_demo_rusuh_pada_10_desember-lQFU_large.jpg
Sita 6 Bom Molotov dari Provokator, Polisi : Bakal Digunakan pada Demo 10 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187836/polri-n8ic_large.jpg
1.038 Orang Diproses Hukum Terkait Demo Agustus, Jimly ke Kapolri: Kaji Ulang, Terlalu Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement