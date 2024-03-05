Memanas! Massa Aksi di Gedung DPR Saling Lempar Botol

Aksi di depan Gedung DPR RI memanas, kedua kubu pro dan kontra hak angket Pemilu 2024 saling lempar botol (Foto: MPI)

JAKARTA - Aksi di depan gedung DPR/MPR RI pada Selsa (5/3/2024), memanas. Massa aksi pro dan kontra hak angket Pemilu 2024, pun saling lempar botol.

Berdasarkan pantauan, aksi lempar botol terjadi sekira pukul 16.00 WIB, terjadi di dekat sekat dua kelompok massa yang dilakukan oleh polisi.

Aksi lempar botol air mineral itu terjadi saat mobil komando dari kubu tolak hak angket hendak bergeser menjauh dari depan gedung DPR/MPR RI.

Suasana semakin panas saat orator meminta massa dari kubu gulirkan hak angket untuk tidak terprovokasi oleh massa sebelah yang disebut-sebut massa bayaran itu.

Aksi lempar botol air mineral itu tak berlangsung lama, hanya saja suasana terus panah mengingat massa gulirkan hak angket meneriakan massa sebelah sebagai massa bayaran secara beramai-ramai.

"Tolong ya, massa kita jangan terprovokasi, masa aksi jangan terprovokasi. Kita aksi damai," kata orator di lokasi.

(Angkasa Yudhistira)