Motor Tabrak Truk Pasir di Bogor, 1 Orang Tewas dan 1 Luka Berat

BOGOR - Motor menabrak truk pasir di Jalan Raya Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Satu orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka berat dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin 4 Maret 2024 malam. Kecelakaan berawal ketika, motor yang dikendarai korban berinisial ZK berboncengan dengan IL sedang melaju dari arah Kemang menuju Bogor.

"Di TKP menabrak bagian belakang truk pasir," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Selasa (5/3/2024).

Kata dia, truk pasir itu sedang berhenti di bahu jalan karena sedang ditinggal pengemudinya ke ATM. Alhasil, kecelakaan pun tidak dapat terhindarkan.