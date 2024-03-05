Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motor Tabrak Truk Pasir di Bogor, 1 Orang Tewas dan 1 Luka Berat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:37 WIB
Motor Tabrak Truk Pasir di Bogor, 1 Orang Tewas dan 1 Luka Berat
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Motor menabrak truk pasir di Jalan Raya Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Satu orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka berat dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin 4 Maret 2024 malam. Kecelakaan berawal ketika, motor yang dikendarai korban berinisial ZK berboncengan dengan IL sedang melaju dari arah Kemang menuju Bogor.

"Di TKP menabrak bagian belakang truk pasir," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Selasa (5/3/2024).

Kata dia, truk pasir itu sedang berhenti di bahu jalan karena sedang ditinggal pengemudinya ke ATM. Alhasil, kecelakaan pun tidak dapat terhindarkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253//prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559//mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501//mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453//kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445//kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284//mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement