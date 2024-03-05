Massa Tolak Hak Angket Bubarkan Diri dari Gedung DPR

JAKARTA - Dua kelompok massa yang setuju pengguliran hak angket dan menolak menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2024). Dua kelompok massa aksi itu sempat saling lempar botol yang membuat suasana sempat memanas.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, aksi saling lempar itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Aksi saling lempar itu tidak sampai menimbulkan korban luka.

Suasana semakin panas saat orator meminta massa dari kubu gulirkan hak angket untuk tidak terprovokasi oleh massa sebelah yang disebut-sebut massa bayaran itu. Aksi lempar botol air mineral itu tak berlangsung lama, hanya saja suasana terus panah mengingat massa gulirkan hak angket meneriaki massa sebelah massa bayaran secara beramai-ramai.

"Tolong yah masa kita jangan terprovokasi, masa aksi jangan terprovokasi. Kita aksi damai," kata orator di lokasi.