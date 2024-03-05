Diduga Penyusup Aksi di Depan DPR, Sejumlah Pemuda Diamankan Polisi

Polisi amankan sejumlah pemuda diduga penuyup demo hak angket di depan Gedung DPR (Foto: MPI)

JAKARTA - Sejumlah pemuda diduga penyusup diamankan massa aksi dan diserahkan ke polisi di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/3/2024). Diketahui, ribuan elemen masyarakat menyuarakan kekecewaan atas dugaan Pemilu 2024 penuh kecurangan dan mendorong hak angket bergulir.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi pemuda pertama digelandang sejumlah massa aksi, namun aparat kepolisian melihat dan langsung diamankan ke dalam area Gedung DPR-MPR.

Massa aksi pun sempat menyiram air mineral dan menimpuk botol plastik ke arah aparat polisi yang mengamankan pemuda diduga penyusup tersebut.

Tak lama berselang massa aksi mengamankan kembali pemuda diduga penyusup dan menggelandang ke aparat kepolisian yang berjaga di Exit Tol Senayan.

"Massa bayaran nih," ucap massa aksi.

"Sudah, sudah, sudah kami amankan," ujar seorang anggota polisi.