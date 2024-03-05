Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Massa Demo Mulai Tinggalkan Gedung DPR, Banyak yang Pingsan

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |19:06 WIB
Massa Demo Mulai Tinggalkan Gedung DPR, Banyak yang Pingsan
Massa demo mulai meninggalkan Gedung DPR (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Massa yang mengikuti demo di depan Gedung DPR satu persatu mulai meninggalkan lokasi demo, Selasa (5/3/2024). Banyak yang jatuh pingsan karena kelelahan usai demo sejak siang hari tadi.

Sekira pukul 15.30 WIB sore tadi, setidaknya ada dua orang ibu-ibu yang pingsan setelah cukup lama mengikuti orasi. Terlebih, siang tadi cuaca di kawasan Senayan sangat terik, sehingga banyak massa yang kelelahan dan merasa pusing.

Keduanya langsung segera dibawa ke bawah pohon depan Gedung DPR RI untuk ditangani oleh pihak medis.

Selain itu, terdapat satu orang yang berada di mobil komando jatuh pingsan pukul 17.20 WIB. Pihak medis pun langsung memanggil ambulance untuk segera mengangkat salah seorang dari massa tersebut untuk diperiksa kondisinya.

Melihat banyaknya massa yang tumbang, maka demo diselesaikan dan massa satu persatu meninggalkan Gedung DPR RI. Orator demo tersebut menyatakan aksi unjuk rasa untuk mengawal hak angket ini akan kembali digelar pada tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2024 di Depan Gedung DPR RI.

Diharapkan massa yang datang jauh lebih banyak dibandingkan hari ini untuk mendesak DPR agar menseriuskan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 ini

“Kesepakatan bersama kami akan melaksanakan aksi kembali pada tanggal 8,9, dan 10 Maret 2024 di sini untuk mengawal hak angket supaya tidak masuk angin,” ujar orator demo dari atas mobil komando.

“Harus dipastikan massa yang hadir jauh lebih besar dari hari ini,” sambungnya.

Massa tampak berjalan kaki, segera meninggalkan lokasi demo dengan tertib. Terlebih cuaca di kawasan Gedung DPR RI sudah dilapisi dengan awan gelap dan sudah turun gerimis kecil yang menandakan akan segera turun hujan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188655/polda_metro_tangkap_pelaku_diduga_rencanakan_demo_rusuh_pada_10_desember-lQFU_large.jpg
Sita 6 Bom Molotov dari Provokator, Polisi : Bakal Digunakan pada Demo 10 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187836/polri-n8ic_large.jpg
1.038 Orang Diproses Hukum Terkait Demo Agustus, Jimly ke Kapolri: Kaji Ulang, Terlalu Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement