HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak Toko Kelontong di Ciputat, Sopir Angkot Diamuk Massa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |20:11 WIB
Tabrak Toko Kelontong di Ciputat, Sopir Angkot Diamuk Massa
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Viral adanya insiden kecelakaan mobil angkot S10 menabrak toko kelontong di kawasan Jalan Wr. Suprragman, Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan pda Selasa (5/4/2024) siang tadi. Sopir angkot pun sempat dikeroyok massa meski akhirnya berhasil diamankan polisi.

Viralnya peristiwa itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram @wargatangsel pada Selasa (5/3/2024) ini. Peristiwa itu disebutkan terjadi pada sekira pukul 14.30 WIB, yang mana dalam video yang diunggah tampak mobil angkot menyeruduk toko kelontong.

Mobil angkot itu tampak dalam kondisi kencang hingga akhirnya menubruk toko kelontong yang ada di seberang jalanan, dan berlokasi di pinggiran jalan. Peristiwa itu terjadi sangat cepat, toko kelontong pun tampak mengalami kerusakan. Begitu juga bagian depan mobil angkot tersebut.

Berdasarkan informasi di lapangan, sopir angkot itu sejatinya melaju di Jalan Wr. Supratman dari arah Stasiun Pondok Ranji menuju Ciputat dengan kondisi cukup kencang. Dia hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya, hanya saja dari arah berlawanan terdapat kendaraan hingga membuat angkot itu malah menyebrangi jalanan.

Angkot itu sempat menabrak tiang, hingga membuat mobil mental dan menyungsrug ke toko kelontong, tepatnya ke bagian etalase toko. Dikabarkan, ada sejumlah penumpang di dalam mobil angkot tersebut, hanya saja belum dipastikan kondisinya.

Sopir angkot itu sempat dikormas massa, tapi polisi berhasil mengamankan sopir angkot tersebut. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari kepolisian tentang kronologis hingga ada tidaknya korban jiwa atau luka dalam insiden itu.

(Awaludin)

      
