INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Pelajar di Caringin Bogor, Bawa Sajam di Tengah Jalan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |21:08 WIB
Tawuran Pelajar di Caringin Bogor, Bawa Sajam di Tengah Jalan
Tawuran pelajar di Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Aksi tawuran pelajar terjadi di wilayah Caringin, Kabupaten Bogor sore tadi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku.

Dalam video yang diterima MNC Portal, tampak para pelajar yang menaiki motor itu berhenti di tengah jalan yang padat. Beberapa di antara mereka turun sambil menenteng berbagai jenis senjata tajam.

Terlihat, pelajar dari sisi jalan lainnya kocar-kacir. Para pelajar itu lantas kembali ke motornya sambil terus berteriak dan mengacungkan senjata tajam.

"Ampun Ciketereg euy," suara pria perekam video dikutip MNC Portal, Selasa (5/3/2024).

