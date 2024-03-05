Geger Penemuan Mayat Pria Paruh Baya di Sebuah Gazebo Andara Depok, Polisi: Diduga Karena Sakit

DEPOK - Warga Jalan Andara Raya RT 8/1, Pangkalan Jati Baru, Cinere, Kota Depok digegerkan penemuan mayat pria berinisial CA (60) di sebuah gazebo bambu pada Selasa (5/3/2024) pagi.

"Sekitar pukul 07.00 WIB, Pawas dan unit Reskrim dan piket fungsi melakukan cek TKP temuan orang meninggal dunia, di sebuah Gazebo bambu Jl. Andara Raya RT. 08/01 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok," tulis caption laman Instagram @humas_polsekcinere.

Polisi menjelaskan bahwa kondisi korban mengalami sesak nafas satu hari sebelum meninggal dunia. Kemudian pihak keluarga menerima bahwa korban meninggal karena sakit.

"Satu hari sebelum meninggal mengalami sesak napas dan sempat berobat, maka pihak keluarga menerima bahwa korban meninggal karena sakit," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)