Roy Suryo Sebut Ada Upaya Sengaja Mengubah Website Sirekap

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo menduga ada kesengajaan pada tampilan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU yang saat ini berubah. Dia menegaskan bahwa audit forensik pada website KPU harus dilakukan.

Roy Suryo menduga ada upaya dengan sengaja untuk mengubah website Sirekap KPU. Data diagram perolehan suara yang biasanya tertera saat ini tidak muncul pada website tersebut.

"Nah, apalagi berubah begitu, pasti ada kesengajaan," kata Roy Suryo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (5/3/2024).

Roy Suryo masih bimbang apakah sistem Sirekap apakah benar mengalami down atau dibuat agar mengalami down. Dia meminta agara segera dilakukan audit forensik pada website KPU yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Karena efeknya yang sistemarif bisa masif dan terstruktur begini. Sudah seharusnya di audit forensic," jelasnya.

Sebelumnya, tampilan Sirekap KPU mengalami perubahan signifikan. Data diagram perolehan suara yang biasanya tertera dalam saat ini tidak muncul pada website tersebut. Jumlah suara paslon dan termasuk presntasenya tidak terlihat.

Tidak hanya itu, jumlah suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah diinput dari Form C juga tidak diperluhatkan.

(Khafid Mardiyansyah)