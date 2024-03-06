4 Fakta Judi Online Beromzet Rp18 Miliar, Mobil BMW X3 Disita

DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau membongkar praktik judi online. Dalam pratiknya, para pelaku meraih omzet Rp18 milar.

Berikut sejumlah fakta terkait pembongkaran judi online tersebut:

1. Per Bulan Rp800 Juta

Berdasarkan penelusuran, kelompok ini menjalankan aksi kejahatan dengan menjual ID High Domino Island (HDI) dengan markas di Kota Dumai.

Omzet bulanan kelompok ini mencapai rata-rata Rp800 juta perbulan dan telah beroperasi sejak tahun 2022.

2. Bosnya Mau Kabur ke Malaysia

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Nasriadi, mengungkapkan kelima tersangka yang diamankan yakni RBR (43) dan B (28) sebagai pemodal, MJ (33) sebagai pemilik tempat ayam geprek, RD (27) sebagai pengumpul ID, dan RA (36) sebagai pemberi upah dan pengumpul ID.

"Tersangka pertama yang kami amankan, BAM, ditangkap di pintu gerbang Tol Dumai. Otak pelakunya, RBR, melarikan diri dari Banyumas ke Jakarta dan akhirnya ditangkap di sebuah hotel di di wilayah Jakarta Barat. RBR berencana melarikan diri ke Malaysia, namun berhasil ditangkap dan dibawa ke Pekanbaru," ungkap Kombes Nasriadi didampingi Kabid Humas Kombes Hery Murwono, Senin (4/3/2024) di Kota Dumai, Riau.

3. Mobil BMW X3 Disita

Dia menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini dipimpin oleh Ditreskrimsus Polda Riau dengan dukungan tim daro Polres Dumai.

Mereka berhasil menggerebek dua lokasi praktek pembuatan ID gim slot pada Rabu, 28 Februari 2024, di Jalan Sukajadi, Kelurahan Dumai Kota, dan Jalan Kelakap VII, Kelurahan Dumai Barat, Kota Dumai. Sebanyak 10 operator dan 148 PC rakitan diamankan di lokasi pertama, sementara 176 unit PC rakitan dan 10 operator diamankan di lokasi kedua.

"Barang bukti yang kami sita yakni 324 PC rakitan, satu unit mobil BMW X3, satu unit sepeda motor dan vespa, laptop, handphone, dan sejumlah rekening tabungan. Pelaku membeli barang-barang mewah dari hasil praktik perjudian itu," tegasnya.