Angela Tanoesoedibjo Buka Paviliun Indonesia di ITB Berlin, Hadirkan Rumah Adat Sumba

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo membuka Paviliun Indonesia di Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin, Jerman. Dalam ajang pariwisata terbesar di dunia ini, Indonesia menghadirkan rumah adat asal Sumba Uma Kalada.

Ajang pameran pariwisata Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin 2024 kali ini merupakan kali kedua digelar secara langsung setelah gelombang Pandemi Covid. Pada masa pandemi Covid ajang ini dua kali digelar secara daring.

BACA JUGA:

"54 tahun berpartisipasi dalam ajang ini," kata Angela Tanoesoedibjo kepada awak media di Berlin, Jerman dikutip, Rabu (6/3/2024).

Pada ajang bergengsi ini, Indonesia mengusung tema 'Keep the Wonders! Journey Accross Destination'. Tema ini diangkat untuk mendorong pariwisata hijau berkelanjutan yang merupakan pariwisata Indonesia.