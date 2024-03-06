Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo Buka Paviliun Indonesia di ITB Berlin, Hadirkan Rumah Adat Sumba

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |06:15 WIB
Angela Tanoesoedibjo Buka Paviliun Indonesia di ITB Berlin, Hadirkan Rumah Adat Sumba
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo membuka Paviliun Indonesia di Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin, Jerman. Dalam ajang pariwisata terbesar di dunia ini, Indonesia menghadirkan rumah adat asal Sumba Uma Kalada.

Ajang pameran pariwisata Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin 2024 kali ini merupakan kali kedua digelar secara langsung setelah gelombang Pandemi Covid. Pada masa pandemi Covid ajang ini dua kali digelar secara daring.

 BACA JUGA:

"54 tahun berpartisipasi dalam ajang ini," kata Angela Tanoesoedibjo kepada awak media di Berlin, Jerman dikutip, Rabu (6/3/2024).

Pada ajang bergengsi ini, Indonesia mengusung tema 'Keep the Wonders! Journey Accross Destination'. Tema ini diangkat untuk mendorong pariwisata hijau berkelanjutan yang merupakan pariwisata Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/17/519/2799793/menparekraf-sebut-malang-health-tourism-jadi-solusi-layanan-kesehatan-4rqAGeqx36.jpg
Menparekraf Sebut Malang Health Tourism Jadi Solusi Layanan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/17/519/2799791/berkat-desa-wisata-menparekraf-sebut-pariwisata-indonesia-ungguli-negara-asean-UxcFVb002n.jpg
Berkat Desa Wisata, Menparekraf Sebut Pariwisata Indonesia Ungguli Negara ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/31/337/2737834/pesona-karang-sewu-dilirik-kemenparekraf-bisa-hasilkan-triliunan-dolar-mOBfNLbSGr.jpg
Pesona Karang Sewu Dilirik Kemenparekraf, Bisa Hasilkan Triliunan Dolar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/28/244/2601685/jadi-suvenir-bagi-delegasi-gpdrr-2022-menparekraf-sandiaga-uno-berharap-endek-bali-mendunia-5WDLUh2z9e.jpg
Jadi Suvenir Bagi Delegasi GPDRR 2022, Menparekraf Sandiaga Uno Berharap Endek Bali Mendunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/25/244/2600378/hadiri-gpdrr-2022-yang-dibuka-jokowi-wamenparekraf-angela-tanoesoedibjo-ri-raih-kepercayaan-dunia-f6DlM9yRMk.jpg
Hadiri GPDRR 2022 yang Dibuka Jokowi, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo: RI Raih Kepercayaan Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/25/244/2600297/digelar-november-menparekraf-sandiaga-uno-dukung-penyelenggaraan-global-tourism-forum-2022-di-bali-tLuiiCaddC.jpg
Digelar November, Menparekraf Sandiaga Uno Dukung Penyelenggaraan Global Tourism Forum 2022 di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement