Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Direktur BKPM, KPK Dalami Pemberian Izin Tambang oleh Gubernur Malut

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |08:30 WIB
Periksa Direktur BKPM, KPK Dalami Pemberian Izin Tambang oleh Gubernur Malut
Ali Fikri (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali sejumlah informasi terkait proses pemberian izin tambang kepada pihak swasta oleh Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK).

Hal itu KPK dalami saat memeriksa Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Kementerian Invenstasi atau BKPM Hasyim Daeng Barang pada Jumat 1 Maret 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.

 BACA JUGA:

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya dibidang pertambangan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa 5 Maret 2024.

Ali tidak menjelaskan secara detail terkait apa yang dikonfirmasi dari pemberian izin yang dimaksud. Namun, juru bicara bidang penindakan itu menyebutkan pemberian izin atas permintaan AGK.

"Tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujarnya.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036265/7-fakta-mengejutkan-abdul-gani-kasuba-doyan-order-cewek-cantik-ke-hotel-habiskan-rp3-miliar-s4jDmAgWgW.jpg
7 Fakta Mengejutkan Abdul Gani Kasuba Doyan Order Cewek Cantik ke Hotel, Habiskan Rp3 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036187/putri-agk-bantah-eliya-soal-ayahnya-doyan-order-wanita-fitnahnya-masya-allah-sekali-2jJ0XGkV6G.jpg
Putri AGK Bantah Eliya soal Ayahnya Doyan Order Wanita : Fitnahnya Masya Allah Sekali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036150/ini-kode-elya-saat-antar-wanita-cantik-pesanan-abdul-gani-kasuba-ke-hotel-hM91UUEFCF.jpg
Ini Kode Eliya saat Antar Wanita Cantik Pesanan Abdul Gani Kasuba ke Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036062/terungkap-abdul-gani-kasuba-doyan-wanita-cantik-habiskan-rp3-miliar-untuk-order-cewek-ke-hotel-ZtoOYt5q5s.jpg
Terungkap! Abdul Gani Kasuba Doyan Wanita Cantik, Habiskan Rp3 Miliar untuk Order Cewek ke Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035729/kpk-ungkap-muhaimin-syarif-suap-gubernur-malut-rp7-miliar-untuk-muluskan-izin-tambang-KatsIqPg89.jpg
KPK Ungkap Muhaimin Syarif Suap Gubernur Malut Rp7 Miliar untuk Muluskan Izin Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009343/kpk-telusuri-aset-abdul-gani-kasuba-hasil-suap-izin-tambang-di-maluku-utara-AmsdNW1mCI.jpg
KPK Telusuri Aset Abdul Gani Kasuba Hasil Suap Izin Tambang di Maluku Utara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement