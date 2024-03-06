Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia, Jokowi Bertolak ke Tanah Air

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |13:59 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak kembali menuju Tanah Air pada Rabu, 6 Maret 2024, melalui Bandara Melbourne Jet Base, Australia. Kepala Negara dan rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 16.15 waktu setempat.

Tampak melepas keberangkatan Presiden di Bandara Melbourne Jet Base adalah Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams, Duta Besar Republik Indonesia di Canberra Siswo Pramono, dan Atase Pertahanan RI di Canberra Laksma TNI Yusliandi Ginting.

Presiden dan rombongan diperkirakan akan tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada Rabu malam, 6 Maret 2024. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Tanah Air adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Selama di Melbourne, salah satu kegiatan yang dihadiri Presiden Jokowi adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kerja sama antara ASEAN dan Australia dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan kemitraan.

"Sebagai mitra wicara tertua, mitra komprehensif strategis dan mitra penghubung dengan Kawasan Pasifik, ASEAN dan Australia sama-sama berbagi kawasan di mana stabilitas, perdamaian dan kemakmurannya menjadi tujuan dan tanggung jawab kita bersama,” ujar Presiden Jokowi.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
