Ini Alasan JK Tak Kunjung Bertemu Megawati

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla (JK) menyebutkan, hingga kini dia belum bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sebabnya, Megawati tengah sibuk mengonsolidasikan PDIP.

"Bu Mega konsolidasi dahulu internal, luar biasa kan partai besar mesti konsolidasi," ujar JK pada wartawan di Gedung Cyber 2, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/2/2024).

Menurutnya, dia bakal menunggu konsolidasi di internal PDIP selesai sebelum bertemu Megawati. Dia memastikan, hingga komunikasinya dengan PDIP tetap berjalan lancar dan baik.

"Iya (tunggu PDIP konsolidasi) ini kan iya. Tapi teman-teman yang pelaksana kan selalu ada komunikasi yang lancar," tuturnya.

Ia menambahkan, jika pertemuan dengan Megawati terjadi, dia tentu bakal berbicara tentang persoalan kebangsaan.

(Arief Setyadi )