HOME NEWS NASIONAL

Grafik di Sirekap KPU Hilang, Roy Suryo: Memang dari Awal Bikin Gaduh

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |14:23 WIB
Roy Suryo (foto: dok MPI)
JAKARTA - Pakar Telematika, Roy Suryo menegaskan, sejak awal Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang membuat gaduh. Sejak Selasa (5/3/2024) malam, Sirekap tidak menampilkan grafik perolehan suara Pilpres hingga Pileg.

“Memang dari awal bikin gaduh ini Sirekap ini. Ini akan membuat gaduh lagi,” ungkap Roy Suryo dalam iNews Today, Rabu (6/3/2024).

Roy Suryo pun mengungkapkan, kronologi hilangnya grafik perolehan suara di Sirekap. Dia mengatakan, Sirekap tidak menampilkan grafik beriringan dengan media sosial Facebook dan Instagram yang down.

“Jadi begini kejadiannya mulai semalam, memang bertepatan, kebetulan beriringan dengan ketika malam itu ada trending topik yaitu Instagram dan Facebook yang down, mungkin teman-teman juga mengalaminya,” kata Roy.

“Terus ini kebetulan juga awalnya down juga, sempat tidak bisa di akses. Tapi kemudian agak tengah malam muncul lagi, itu sudah tidak ada data-datanya,” tambahnya.

Telusuri berita news lainnya
