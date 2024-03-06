Grafik Sirekap KPU Hilang, Roy Suryo Waspadai Lonjakan Suara Salah Satu Partai

JAKARTA - Pakar Telematika, Roy Suryo minta masyarakat untuk mengawasi potensi lonjakan suara salah satu partai pasca grafik Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi menampilkan perolehan suara real count.

Roy Suryo pun mengingatkan jangan sampai ada salah satu partai yang perolehan suara sebelumnya tidak lolos parlimentary threshold bisa melonjak, yang akhirnya melebihi 4% suara.

“Cuma ini yang saya pesan ini, moga-moga prediksi saya tidak tidak benar ya, gitu. Besok jangan sampai angkanya terus tiba-tiba melonjak. Ada partai tiba-tiba masuk threshold, karena angkanya demikian kemudian menjadi demikian,” ujar Roy Suryo dalam iNews Today, Rabu (6/3/2024).

Roy Suryo mengatakan saat ini selama hampir 1X24 jam, publik tidak tahu perolehan suara yang masuk di Sirekap. “Nah, kan kita blank selama 1 kali 24 jam. Jadi nanti bisa saja ada gradual angka, angka tambahan yang tidak bisa dimonitor tahu-tahu satu hasil sudah melonjak, satu hasil sudah hilang,” ujarnya.