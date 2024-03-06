Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Gelar Simulasi PHPU Pemilu 2024

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |14:28 WIB
MK Gelar Simulasi PHPU Pemilu 2024
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar simulasi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang diikuti pegawai yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024 di Aula Lantai Dasar dan Area Lobi Gedung 1, 2, dan 3 MK, pada Rabu (6/3/2024).

Ketua MK, Suhartoyo membuka secara langsung simulasi akbar pada pagi ini untuk memberikan pembekalan kepada Gugus Tugas.

"Turut hadir Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, Ikhwan Mulyawan memberi paparan mengenai penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko serta menyajikan statistik data perkara. Serta Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto yang menyajikan pengolahan statistik data perkara hasil Pemilu 2024," kaya Juru Bicara MK, Fajar Laksono dalam keterangan tertulisnya.

Simulasi akbar PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD (Pileg) berlangsung sesuai tahapan, mulai dari pra registrasi, pasca registrasi, dan pasca putusan.

PHPU Pemilu 2024 Bawaslu KPU RI
