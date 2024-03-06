Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo: Segera Audit Forensik Sirekap KPU

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |14:33 WIB
Roy Suryo: Segera Audit Forensik Sirekap KPU
Roy Suryo (Foto: Tangkapan layar/Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Pakar Telematika, Roy Suryo mendorong agar segera dilakukan audit forensik Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apalagi, sejak Selasa 5 Maret 2024 malam, Sirekap tidak menampilkan grafik perolehan suara Pilpres hingga Pileg.

“Sudah deh, dari awal dua minggu lalu saya bilang ini bahwa ini perlu audit forensik. Kalau mereka tidak mau audit forensik maka mereka melakukan pelanggaran UU Keterbukaan Informasi publik, ini segera,” ujar Roy Suryo dalam iNews Today, Rabu (6/3/2024).

Roy Suryo pun meminta jangan sampai hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu berhenti. Mengingat, salah satu materi dalam hak angket adalah membedah Sirekap. “Jangan sampai angket berhenti, karena salah satu materi angket adalah membedah Sirekap ini," tuturnya.

Roy Suryo menyesalkan adanya penghilangan grafik Sirekap yang sebelumnya menyajikan data-data perolehan suara secara Pilpres ataupun Pileg secara real count. “Saya sangat menyesalkan penghilangan data-data dan perhitungan yang selama ini ada di Sirekap, maka datanya diperbaiki bukan dihilangkan,” ujarnya.

Dia mengingatkan jangan sampai ada salah satu partai yang perolehan suara sebelumnya tidak lolos parliamentary threshold bisa melonjak, yang akhirnya melebihi 4% suara.

“Cuma ini yang saya pesan ini, moga-moga prediksi saya tidak tidak benar ya, gitu. Besok jangan sampai angkanya terus tiba-tiba melonjak. Ada partai tiba-tiba masuk threshold, karena angkanya demikian kemudian menjadi demikian,” ujar Roy Suryo.

Halaman:
1 2
      
