HOME NEWS NASIONAL

Fantastis! Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Capai Rp3 Miliar, Heru Budi: Detailnya Saya Tidak Tahu

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |15:37 WIB
Fantastis! Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Capai Rp3 Miliar, Heru Budi: Detailnya Saya Tidak Tahu
DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Anggaran pembelian pakaian dinas dan atribut pin emas DPRD DKI Jakarta sebesar Rp3.086.890.132 (Rp3 Miliar 86 juta) pada 2024. Angka tersebut menuai sorotan. 

Padahal pada 2019, anggaran pakaian dinas untuk para legislator di DKI Jakarta hanya mencapai Rp1,45 miliar.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun mengaku tidak tahu menahu soal pakaian dinas anggota DPRD DKI Jakarta yang menghabiskan uang rakyat sebesar Rp3 miliar.

Hal tersebut disampaikan Heru Budi ketika ditanya awak media usai menghadiri program sembako murah di kantor Kecamatan Cilincing pada Rabu (6/3/2024).

Awalnya awak media bertanya soal seragam anggota DPRD Rp 3 Miliar. "Wah tanya pak sekwan. Detailnya kan saya tidak tahu," ujar Heru Budi.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengungkapkan pihaknya meningkatkan anggaran pembelian pakaian dinas dan atribut pin emas sebesar Rp 3.086.890.132 (Rp3 Miliar 86 juta) pada 2024.

Agustinus menjelaskan, besarnya anggaran pada 2024 karena pengadaan baju dinas beserta pin emas tersebut tidak hanya untuk anggota dewan yang kini menjabat (2019-2024). Namun, juga diperuntukan bagi anggota DPRD DKI baru hasil Pemilu Legislatif 2024 (2024-2029).

“Izin menyampaikan untuk pakaian dinas dan atributnya kami siapkan sebagian untuk dewan periode 2019-2024 yang akan berakhir di bulan Agustus,” ujar Augustinus, Senin 4 Maret 2024 ketika dikonfirmasi awak media.

Halaman:
1 2 3
      
