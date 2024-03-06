Viral, Penjual Rujak Berparas Cantik, Selengkapnya di Okezone Updates

OKEZONE Updates hari ini, Rabu (6/3/2024) beriiskan tentang vberita viral dan terupdate. Salah satunya adalah berita tentang warganet dihebohkan dengan penjual rujak asal sampang madura yang mendadak viral di media sosial dan di banjiri banyak pembel.

Selain karena kelezatan rujaknya, ternyata penjual ini juga mempunyai paras yang cantik dan anggun. Penjual rujak ini berada di Sampang, Jawa Timur. Karena wajahnya yang cantik pula yang membuatnya selalu ramai oleh pembeli.

Selain itu ada berita soal, Cristiano Ronaldo yang gagal membawa Al Nassr gagal menang di laga leg pertama perempat final Liga Champions Asia.

Al Nassr yang diperkuat sang mega bintang Cristiano Ronaldo, dipaksa bertekuk lutut dan kalah 0-1, dari tuan rumah Al Ain di Stadion Hazza bin Zayed.

(Widi Agustian)