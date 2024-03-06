Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Viral, Penjual Rujak Berparas Cantik, Selengkapnya di Okezone Updates

Widi Agustian , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |15:49 WIB
Viral, Penjual Rujak Berparas Cantik, Selengkapnya di Okezone Updates
Penjual rujak cantik bikin heboh diulas dalam Okezone Updates. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

OKEZONE Updates hari ini, Rabu (6/3/2024) beriiskan tentang vberita viral dan terupdate. Salah satunya adalah berita tentang warganet dihebohkan dengan penjual rujak asal sampang madura yang mendadak viral di media sosial dan di banjiri banyak pembel.

Selain karena kelezatan rujaknya, ternyata penjual ini juga mempunyai paras yang cantik dan anggun. Penjual rujak ini berada di Sampang, Jawa Timur. Karena wajahnya yang cantik pula yang membuatnya selalu ramai oleh pembeli.

Selain itu ada berita soal, Cristiano Ronaldo yang gagal membawa Al Nassr gagal menang di laga leg pertama perempat final Liga Champions Asia.

 BACA JUGA:

Al Nassr yang diperkuat sang mega bintang Cristiano Ronaldo, dipaksa bertekuk lutut dan kalah 0-1, dari tuan rumah Al Ain di Stadion Hazza bin Zayed.

Semua berita menarik tadi dapat Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Widi Agustian)

      
