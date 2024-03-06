Muhadjir Effendy: Serahkan Masa Depan Pada Generasi Muda, Itu Titah Sunnatullah

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, di masa Indonesia Emas 2045, pemimpin bangsa adalah anak-anak muda kalangan generasi milenial dan Generasi Z di masa sekarang.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-77 Tahun "Bakti HMI Untuk Indonesia", yang diselenggarakan di Pos Bloc Jakarta Pusat, kemarin.

Menko PMK mengatakan, generasi muda saat ini lebih unggul dibandingkan generasi pemimpin pada usia yang sama dengan mereka. Hal tersebut dikarenakan kemudahan mengakses informasi dan pengetahuan, serta paparan teknologi yang mumpuni sejak dini.

“Karena itu kita harus menyerahkan masa depan Indonesia ini kepada yang muda-muda. Itu suatu titah sunnatullah yang tidak bisa kita hindari,” ujar Muhadjir dalam keterangan resminya, Rabu (6/3/2024).

Lebih lanjut, Muhadjir menyatakan, Indonesia Emas 2045 tinggal menyisakan waktu yang sebentar. Karena itu, menurutnya, generasi muda harus menyiapkan diri sebaik-baiknya menyongsong masa emas negara Indonesia.

Generasi muda, kata Muhadjir, harus menyiapkan diri dengan cara yang produktif, yaitu dengan mengasah intelektual, mencari skill kemampuan baru yang bisa berguna dalam profesi, serta harus melek dalam urusan politik

“Tahun 2045 itu tinggal 22 tahun, dan kalian usianya nanti sekitar 40. Usia yang matang bagi generasi produktif dan intelektual. Jadi kalian harus menyiapkan betul apapun pilihan profesi kalian,” ujarnya.