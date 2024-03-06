Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muhadjir Effendy: Serahkan Masa Depan Pada Generasi Muda, Itu Titah Sunnatullah

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |16:05 WIB
Muhadjir Effendy: Serahkan Masa Depan Pada Generasi Muda, Itu Titah Sunnatullah
Muhadjir Effendy (Foto: Dok Kemenko PMK)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, di masa Indonesia Emas 2045, pemimpin bangsa adalah anak-anak muda kalangan generasi milenial dan Generasi Z di masa sekarang.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-77 Tahun "Bakti HMI Untuk Indonesia", yang diselenggarakan di Pos Bloc Jakarta Pusat, kemarin.

Menko PMK mengatakan, generasi muda saat ini lebih unggul dibandingkan generasi pemimpin pada usia yang sama dengan mereka. Hal tersebut dikarenakan kemudahan mengakses informasi dan pengetahuan, serta paparan teknologi yang mumpuni sejak dini.

“Karena itu kita harus menyerahkan masa depan Indonesia ini kepada yang muda-muda. Itu suatu titah sunnatullah yang tidak bisa kita hindari,” ujar Muhadjir dalam keterangan resminya, Rabu (6/3/2024).

Lebih lanjut, Muhadjir menyatakan, Indonesia Emas 2045 tinggal menyisakan waktu yang sebentar. Karena itu, menurutnya, generasi muda harus menyiapkan diri sebaik-baiknya menyongsong masa emas negara Indonesia.

Generasi muda, kata Muhadjir, harus menyiapkan diri dengan cara yang produktif, yaitu dengan mengasah intelektual, mencari skill kemampuan baru yang bisa berguna dalam profesi, serta harus melek dalam urusan politik

“Tahun 2045 itu tinggal 22 tahun, dan kalian usianya nanti sekitar 40. Usia yang matang bagi generasi produktif dan intelektual. Jadi kalian harus menyiapkan betul apapun pilihan profesi kalian,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/340/2937637/bagas-kurniawan-terpilih-jadi-ketua-umum-pb-hmi-di-kongres-pontianak-vIkl9tLmBM.jpg
Bagas Kurniawan Terpilih Jadi Ketua Umum PB HMI di Kongres Pontianak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/609/2924126/minta-difasilitasi-kapal-untuk-hadiri-kongres-di-pontianak-massa-hmi-demo-hingga-malam-jYrVM7z9ir.JPG
Minta Difasilitasi Kapal untuk Hadiri Kongres di Pontianak, Massa HMI Demo hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/23/337/2521340/wagub-ariza-berharap-ltmi-pb-hmi-jadi-motor-perubahan-xJuCWXJ9oU.jpg
Wagub Ariza Berharap LTMI PB HMI Jadi Motor Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/25/337/2384181/diwarnai-ketegangan-raihan-ariatama-terpilih-jadi-ketua-umum-hmi-KrBYccVKGU.jpeg
Diwarnai Ketegangan, Raihan Ariatama Terpilih Jadi Ketua Umum HMI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/24/519/2383097/kongres-hmi-ricuh-6-peserta-diamankan-polisi-1VCySe0x8Y.jpg
Kongres HMI Ricuh, 6 Peserta Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/22/337/2381650/kongres-hmi-ketum-terpilih-diharapkan-mampu-mengembangkan-wacana-islam-moderat-p8e5cYcyzX.jpeg
Kongres HMI, Ketum Terpilih Diharapkan Mampu Mengembangkan Wacana Islam Moderat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement