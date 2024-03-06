Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Pembobolan KMT Commuter Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |05:35 WIB
Pelaku Pembobolan KMT Commuter Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara
A
A
A

DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan pelaku pembobolan top up Kartu Multi Trip (KMT) KAI Commuter berinisial AAH (21) dijerat dengan Pasal 33 Jo Pasal 49 dan atau Pasal 30 Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Ancaman hukuman 6 sampai dengan maksimal 10 tahun penjara," kata Arya dalam keterangannya dikutip, Selasa (5/3/2024).

Arya menegaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam menangani masalah ini dan akan mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan keamanan dan privasi data pengguna dilindungi dengan baik.

"Langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini termasuk peningkatan sistem keamanan, audit mendalam terhadap kelemahan sistem, dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi ilegal tersebut," ujarnya.

Arya mengajak seluruh pihak terkait untuk bersatu dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini demi melindungi keamanan dan privasi data masyarakat serta menjaga kepercayaan dalam penggunaan teknologi digital di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172555//pembobolan_bank-x1yo_large.jpg
8 Fakta Pembobolan Rekening Dormant Rp204 Miliar, Trik Licik Tersangka Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172461//rekening_dormant-KGSy_large.jpg
Peran 9 Tersangka Pembobol Rekening Dormant Rp204 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172458//rekening_dormant-tQ6W_large.jpg
Polri Buru Sosok D, Pemberi Informasi Rekening Dormant Rp204 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172429//pembobolan_rekening_dormant-KNmn_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Rekening Dormant Rp204 Miliar yang Dibobol Kacab Bank BUMN Jabar Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/627/3144328//curi_kotak_amal-ZDyv_large.jpg
Pembobol Kotak Amal Masjid Diringkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/338/3141348//pencurian-kEm9_large.jpg
Terekam CCTV, Maling Bobol Toko Gasak Belasan HP di Jagakarsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement