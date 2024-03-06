Dua Pelaku Spesialis Curanmor di Depok-Bogor Diringkus Polisi

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok berhasil meringkus spesialis pencurian sepeda motor (curanmor) yang kerap beraksi di wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana menyampaikan bahwa operasi ini merupakan hasil kerja keras dari para petugas yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir.

"Polisi berhasil mengamankan dua orang tersangka yaitu RWN dan EA di sekitaran Pabuaran Bojonggede beserta barang bukti berupa satu unit kendaraan bermotor yang dicuri dan kunci letter T yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya," kata Arya dalam keterangannya dikutip, Rabu (6/3/2024).

Arya mengatakan bahwa pelaku telah melancarkan aksi curanmor di lima titik berbeda wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

"Hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku diatas, menjelaskan sebelumnya sudah sering melakukan pencurian sepeda motor diantara di Samping Tol Cimanggis, dekat Halte samping Dealer Honda Cimpaeun Tapos Depok, pinggir kebon Sasak panjang Kab. Bogor, Fly over Jl. Akses UI Depok, dan pinggir jalan pabuaran Bogor," ujarnya.