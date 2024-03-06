Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Pelaku Spesialis Curanmor di Depok-Bogor Diringkus Polisi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |06:56 WIB
Dua Pelaku Spesialis Curanmor di Depok-Bogor Diringkus Polisi
A
A
A

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok berhasil meringkus spesialis pencurian sepeda motor (curanmor) yang kerap beraksi di wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana menyampaikan bahwa operasi ini merupakan hasil kerja keras dari para petugas yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir.

"Polisi berhasil mengamankan dua orang tersangka yaitu RWN dan EA di sekitaran Pabuaran Bojonggede beserta barang bukti berupa satu unit kendaraan bermotor yang dicuri dan kunci letter T yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya," kata Arya dalam keterangannya dikutip, Rabu (6/3/2024).

Arya mengatakan bahwa pelaku telah melancarkan aksi curanmor di lima titik berbeda wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

"Hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku diatas, menjelaskan sebelumnya sudah sering melakukan pencurian sepeda motor diantara di Samping Tol Cimanggis, dekat Halte samping Dealer Honda Cimpaeun Tapos Depok, pinggir kebon Sasak panjang Kab. Bogor, Fly over Jl. Akses UI Depok, dan pinggir jalan pabuaran Bogor," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depok pencurian curanmor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342//penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188292//maling_di_karnaval_ancol-oqLX_large.jpg
Komplotan Maling Beraksi di Konser Ancol, 5 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205//pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963//rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187//penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement