Dear Pemkab Bekasi, Gedung SDN Bantarsari 02 Pebayuran Nyaris Ambruk dan Butuh Perhatian!

BEKASI - Gedung SDN Bantarsari 02 Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sangat memperhatikan, sebab kondisi gedung tersebut sudah lapuk termakan usia. Bagaimana tidak, bangunan yang digunakan untuk saran belajar mengajar itu dibangun sejak tahun 1980 hingga saat ini belum tersentuh pembangunan lagi, sehingga rawan ambruk

Kepala Sekolah SDN Bantarsari 02 Barin Syafei membenarkan, sekolah yang ia pimpin memiliki sebanyak 147 siswa dengan dua unit gedung sebagai sarana belajar mengajarnya.

Namun, sangat memperihatinkan satu unit gedung untuk tiga ruang kelas kondisinya sudah rusak parah dengan batu tembok yang sudah berguguran hingga berlubang dan kayu kusen yang sudah lapuk dimakan usia.

