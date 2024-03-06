Ada Demo di KPU Depok, Lalin Margonda Arah Jakarta Macet

DEPOK - Arus lalu lintas (lalin) Jalan Raya Margonda atau tepat di depan Kantor KPU Kota Depok mengarah ke Jakarta mengalami kemacetan imbas adanya aksi demonstrasi sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggeruduk Kantor KPU pada Rabu (6/3/2024) pagi.

Adapun massa PKS menuntut dugaan penggelembungan suara di sejumlah wilayah Kota Depok.

Pantauan MNC Portal Indonesia, terlihat arus lalu lintas Jalan Raya Margonda mengarah ke Jakarta terjadi kemacetan imbas adanya aksi demonstrasi massa aksi dari PKS Kota Depok di depan Kantor KPU.

Kemacetan lalu lintas pun mengular hingga lampu merah simpang Juanda-Margonda. Terlihat petugas kepolisian mengatur arus lalu lintas mengalami kemacetan tersebut.

Sejumlah perwakilan massa aksi diterima anggota KPU untuk audiensi di dalam.

Sebelumnya, massa PKS longmarch dari arah simpang Juanda menuju depan Kantor KPU Kota Depok dengan satu unit mobil komando. Terlihat massa PKS juga membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi'.

BACA JUGA: Feri Amsari Dorong Pengadilan Rakyat Bongkar Kecurangan Pemilu 2024

Selain itu massa juga membawa banner dan spanduk berisi kritikan diantaranya 'Tolak Pemilu Curang', 'Laporkan Oknum KPUD & PPK', 'Pemilu Curang... Yang Bener Aja..! Rugi Dong..!!' dan lainnya. Massa aksi berorasi di depan Kantor KPU Kota Depok dijaga ketat aparat gabungan TNI-Polri, Satpol PP dan pengaman dalam (Pamdal).