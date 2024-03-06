Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU Jakpus Akui Adanya Faktor Kelelahan Sebabkan Kesalahan Input Data Sirekap

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |17:37 WIB
KPUD Jakpus rampung gelar rekapitulasi suara Pemilu 2024
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat, Efnidiyansyah telah menyelesaikan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Administrasi Jakarta pada Pemilu 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan sedari tanggal 3-5 Maret 2024 itu, diakui Efni, masih terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi suara pemilu sehingga memerlukan koreksi di tingkatan Kota.

Efni menyampaikan bahwa rapat pleno tersebut dilaksanakan guna mengkoreksi kekeliruan dalam penginputan hasil perolehan suara di Sirekap hingga disepakati oleh para saksi partai.

Salah satu kekeliruan yang sempat diajukan sanggahan oleh para saksi partai, lanjut Efni, terjadi di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di kecamatan Tanah Abang.

"Untuk kecamatan Tanah Abang, ada sekitar 8 TPS dari total 498 TPS yang mengalami kekeliruan penginputan data," ujar Efni, Rabu (6/3/2024).

Efni menjelaskan bahwa faktor kekeliruan penginputan data tersebut lantaran adanya faktor kelelahan pada jajarannya di tingkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Memang mungkin faktor kelelahan dari petugas KPPS dan PPK sehingga ada kesalahan penulisan ataupun ada beberapa salah input terhadap perolehan suara dari caleg," tutur Efni.

"Tapi tidak juga mengurangi suara partai," lanjut Efni.

Untuk itu, Efni menyampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di tingkat Kota itu dilakukan koreksi ulang dengan mencocokan hasil Sirekap dengan lembaran Form C-hasil plano yang ditulis secara manual.

"Yang penting ketika ada semacam perbedaan dari saksi kita bisa menghadirkan C-planonya dan kita sandingkan apakah sesuai dengan C-Plano atau tidak," tutur Efni.

"Ketika memang tidak sesuai dengan C-Plano langsung kita ubah di rapat pleno tingkat kota ini," sambung Efni.

