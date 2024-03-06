Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Buang Air Besar, Pria Paruh Baya di Cikarang Tewas Tertabrak Kereta

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |18:03 WIB
Usai Buang Air Besar, Pria Paruh Baya di Cikarang Tewas Tertabrak Kereta
Pria paruh baya tertabrak KA Singasari (Foto: dok polisi)
BEKASI - Seorang pria paruh baya tewas tertabrak kereta api di perlintasan Kampung Ceger, Desa Tanjung Baru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Pria berinisial O (56) itu, tertabrak kereta api setelah buang air besar.

Informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi, Rabu (6/3/2024) sekitar pukul 05.45 WIB pagi. Korban tertabrak Kereta Api (KA) Singasari jurusan Purwasari-Pasar Senen.

Kanit Lantas Polsek Cikarang Timur AKP Mahruk mengatakan bahwa saat itu korban selesai membuang air besar melewati rel kereta api, bersama dengan itu tanpa korban sadari kereta tersebut melintas.

"Kejadian itu menyebabkan korban tertabrak hingga terpental sejauh 20 meter," kata Mahruk dari keterangan tertulisnya, Rabu (6/3/2024).

Lebih lanjut Mahruk menjelaskan, untuk mengetahui kejadian sebenarnya, polisi akan berkoordinasi dengan pihak PT KAI. Untuk saat ini jenazah korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi.

"Jenazah korban untuk sementara dievakuasi ke RSUD Cibitung bersama perwakilan dari pihak keluarga korban, guna penyelidikan lebih lanjut," pungkas Mahruk.

(Fakhrizal Fakhri )

      
