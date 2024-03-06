Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan, Jalan Penghubung Bekasi-Jakarta Banjir, Macet 3 Kilometer

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |20:09 WIB
Diguyur Hujan, Jalan Penghubung Bekasi-Jakarta Banjir, Macet 3 Kilometer
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Diguyur hujan deras sejak siang hari, Jalan Jendral Sudirman, Kayurungin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir, pada Rabu (6/3/2024) sore.

Ketinggian air di jalan yang menghubungkan Kota Bekasi dan DKI Jakarta ini mencapai 50 cm. Sejumlah pengendara motor maupun mobil yang memaksa melintas di tengah banjir harus terpaksa harus mengurangi kecepatan.

Bahkan, sebagian sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok mesin. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir di Jalan Jenderal Sudirman ini juga akibat kondisi jalan yang rendah serta drainase yang buruk.

Ana Uswatun Hasanah, salah satu pengendara motor yang melintas mengatakan, Jalan Jenderal Sudirman ini selalu banjir apabila hujan turun deras. Banjir merendam jalan sepanjang lima ratus meter dengan ketinggian air mencapai 50 cm.

Banjir terjadi setelah hujan deras sejak siang dan kondisi jalan yang rendah serta drainase yang buruk sehingga adanya penyumbatan aliran air dan mengenangi jalan. Pengendara motor yang memaksakan melintas di tengah banjir harus mengambil sisi kanan jalan agar tidak mogok dan sebagian pengendara motor memilih menunggu sampai banjir surut.

Guna mengurangi debit air, satu mesin pompa dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi pun diturunkan ke lokasi. Para pengendara yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman berharap jalan bisa ditinggikan agar banjir yang kerap terjadi tidak terus kembali terulang.

Sementara itu, akibat banjir di Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang hingga mencapai tiga kilometer lebih.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement