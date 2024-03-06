Diguyur Hujan, Jalan Penghubung Bekasi-Jakarta Banjir, Macet 3 Kilometer

BEKASI - Diguyur hujan deras sejak siang hari, Jalan Jendral Sudirman, Kayurungin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir, pada Rabu (6/3/2024) sore.

Ketinggian air di jalan yang menghubungkan Kota Bekasi dan DKI Jakarta ini mencapai 50 cm. Sejumlah pengendara motor maupun mobil yang memaksa melintas di tengah banjir harus terpaksa harus mengurangi kecepatan.

Bahkan, sebagian sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok mesin. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir di Jalan Jenderal Sudirman ini juga akibat kondisi jalan yang rendah serta drainase yang buruk.

Ana Uswatun Hasanah, salah satu pengendara motor yang melintas mengatakan, Jalan Jenderal Sudirman ini selalu banjir apabila hujan turun deras. Banjir merendam jalan sepanjang lima ratus meter dengan ketinggian air mencapai 50 cm.

Banjir terjadi setelah hujan deras sejak siang dan kondisi jalan yang rendah serta drainase yang buruk sehingga adanya penyumbatan aliran air dan mengenangi jalan. Pengendara motor yang memaksakan melintas di tengah banjir harus mengambil sisi kanan jalan agar tidak mogok dan sebagian pengendara motor memilih menunggu sampai banjir surut.

Guna mengurangi debit air, satu mesin pompa dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi pun diturunkan ke lokasi. Para pengendara yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman berharap jalan bisa ditinggikan agar banjir yang kerap terjadi tidak terus kembali terulang.

Sementara itu, akibat banjir di Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang hingga mencapai tiga kilometer lebih.

(Arief Setyadi )