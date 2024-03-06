Wali Kota Benyamin Resmikan Alun-Alun Pondok Aren Tangsel, Warga Sambut Antusias

TANGSEL - Masyarakat Tangerang Selatan (Tangsel) kembali memiliki ruang publik baru yakni Alun-Alun Pondok Aren. Alun-alun kedua setelah Alun-Alun Pamulang itu resmi dibuka Wali Kota Benyamin Davnie, Rabu (6/3/2024).

Weni, Warga Puri Bintaro Hijau menyampaikan kebahagiaannya dengan hadirnya Alun-Alun Pondok Aren. Baginya fasilitas yang terdapat di Alun-Alun Pondok Aren sangatlah baik.

"Bagus ini, jadi senang untuk kita bisa berolahraga. Mudah-mudahan terjaga kebersihan dan keindahannya," tuturnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Bobi warga Parigi, ia mengaku senang dengan fasilitas-fasilitas olahraga yang terdapat di Alun-Alun Pondok Aren. "Ikut senang jadi ada fasilitas baru buat olahraga masyarakat sekitar," pujinya.

Sementara itu, Benyamin Davnie mengatakan bahwa hadirnya Alun-Alun Pondok Aren dapat dimanfaatkan untuk berolahraga masyarakat. Ini merupakan jawaban terkait kebutuhan akan ruang publik baru di Pondok Aren.

"Saya bersama Bang Pilar sebagai Wakil Wali Kota tentu berusaha keras untuk menangkap setiap kebutuhan masyarakat seperti apa. Apa yang dapat kami persembahkan melalui instrumen pembangunan ini bagi masyarakat sesuai kebutuhannya bukan dengan keinginannya," ucapnya.

Kehadiran ruang publik baru ini kata Benyamin, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Serta pengelolaan dan pemeliharaan harus terus berlanjut.

"Saya berpesan kepada semua pihak, yang pertama kepada Dinas yang terkait kebermanfaatan atau daya guna dari lapangan ini bisa memberikan bantuan-bantuan yang diberikan, pengelolaan yang bertanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan lain-lainnya supaya pemeliharaan terhadap lapangan ini teknis supaya berusia panjang sangat dibutuhkan," imbuhnya.