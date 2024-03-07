Waspada! Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi Berlangsung hingga 14 Maret 2024

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang masih berpotensi hingga sepekan ke depan atau 14 Maret 2024.

Sebelumnya, BMKG telah mengeluarkan rilis potensi hujan sedang-lebat yang dapat terjadi dalam sepekan hingga tanggal 8 Maret 2024 di beberapa wilayah Indonesia sebagai akibat adanya signifikansi dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan potensi cuaca ekstrem.

Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto mengatakan berdasarkan analisis cuaca terkini serta dengan mengamati perkembangan kondisi cuaca dalam sepekan kedepan, BMKG mengidentifikasi masih adanya potensi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dalam sepekan kedepan secara signifikan.

“Kondisi dinamika atmosfer yang dapat memicu peningkatan curah hujan tersebut antara lain aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) serta fenomena Gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial yang aktif di wilayah Indonesia,” kata Guswanto dalam keterangan resminya, Kamis (7/3/2024).

Guswanto pun mengatakan adanya peningkatan kecepatan angin dari utara Indonesia hingga melintasi equator melalui Selat Karimata yag mengindikasikan aktivitas Cross Equatorial Northerly Surge (CENS).

Kemudian, potensi pembentukan pusat tekanan rendah di Samudra Hindia Barat Daya - selatan Jawa dan Australia bagian utara yang dapat memicu terbentuknya pola pumpunan dan perlambatan angin di Indonesia bagian selatan.

“Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi hujan yang memicu potensi dampak (gangguan aktivitas, banjir, dan tanah longsor) dengan kategori siaga untuk tanggal 7 hingga 8 Maret 2024 di sebagian wilayah Banten dan Jawa Tengah,” ujar Guswanto.

Potensi hujan dengan intensitas SEDANG-LEBAT yang disertai kilat/angin kencang di sebagian wilayah Indonesia pada periode 8-14 Maret 2024, yaitu:

Periode 8-10 Maret 2024

1. Aceh

2. Sumatra Utara

3. Sumatra Barat

4. Riau

5. Kep. Riau

6. Jambi

7. Kep. Bangka Belitung

8. Sumatra Selatan

9. Bengkulu

10. Lampung

11. Banten

12. Jawa Barat

13. DKI Jakarta

14. Jawa Tengah

15. DI Yogyakarta

16. Jawa Timur

17. Bali

18. Nusa Tenggara Barat

19. Nusa Tenggara Timur

20. Kalimantan Barat

21. Kalimantan Tengah

22. Kalimantan Timur

23. Kalimantan Selatan

24. Sulawesi Selatan

25. Sulawesi Tengah

26. Sulawesi Tenggara

27. Sulawesi Baret

28. Maluku

29. Papua Barat

30. Papua