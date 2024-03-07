Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pembuktian Kualitatif dalam Sengketa Pemilu 2024, Ketua MK: Dipertimbangkan!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |11:11 WIB
Pembuktian Kualitatif dalam Sengketa Pemilu 2024, Ketua MK: Dipertimbangkan!
Ketua MK Suhartoyo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo merespon mengenai kewenangan MK melihat pembuktian kualitatif dalam sengketa hasil Pemilu. Menurutnya bukti kualitatif akan tetap dipertimbangkan.

"Dipertimbangkan. Yang dulu (Pemilu 2019) juga dipertimbangkan, ini kan karena belum terjadi (gugatan)," kata Suhartoyo di Bogor, dikutip, Kamis (7/3/2024).

Namun ia tak merinci lebih lanjut apa hal-hal yang dipertimbangkan. Suhartoyo hanya menyampaikan bahwa setiap sikap yang diambil oleh Majelis Hakim harus melalui musyawarah hakim terlebih dahulu.

"Saya nanti salah juga kalau mendahului kemudian (dianggap) menjustifikasi bahwa itu akan begini akan begitu, tunggu saja lah," jelasnya.

Hakim, kata Suhartoyo, juga memastikan bahwa isu beredar di publik tidak dijadikan pertimbangan sebelum masuk secara resmi ke pengadilan. Suhartoyo menegaskan bahwa hakim akan bersikap obyektif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement