Pembuktian Kualitatif dalam Sengketa Pemilu 2024, Ketua MK: Dipertimbangkan!

JAKARTA- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo merespon mengenai kewenangan MK melihat pembuktian kualitatif dalam sengketa hasil Pemilu. Menurutnya bukti kualitatif akan tetap dipertimbangkan.

"Dipertimbangkan. Yang dulu (Pemilu 2019) juga dipertimbangkan, ini kan karena belum terjadi (gugatan)," kata Suhartoyo di Bogor, dikutip, Kamis (7/3/2024).

Namun ia tak merinci lebih lanjut apa hal-hal yang dipertimbangkan. Suhartoyo hanya menyampaikan bahwa setiap sikap yang diambil oleh Majelis Hakim harus melalui musyawarah hakim terlebih dahulu.

"Saya nanti salah juga kalau mendahului kemudian (dianggap) menjustifikasi bahwa itu akan begini akan begitu, tunggu saja lah," jelasnya.

Hakim, kata Suhartoyo, juga memastikan bahwa isu beredar di publik tidak dijadikan pertimbangan sebelum masuk secara resmi ke pengadilan. Suhartoyo menegaskan bahwa hakim akan bersikap obyektif.