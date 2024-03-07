Sinergi Pendidikan Strategis, Sesko TNI Teken Kerja Sama dengan Unhan

JAKARTA - Komandan Sesko TNI, Marsdya TNI Samsul Rizal bersama pejabat umum Sesko TNI, hadir dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Pertahanan RI di ruang rapat Rektor Universitas Pertahanan RI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu 6 Maret 2024.

Wakil Rektor I Laksda TNI Agus Adrianto membacakan sambutan Rektor Universitas Pertahanan RI bahwa Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI akan menjadi rujukan bagi Organik dan Perwira Siswa Dikreg Sesko TNI Prodi Strategi Perang yang akan mengikuti program pendidikan Magister Prodi Strategi dan Kampanye Militer (SKM).

Komandan Sesko TNI, Marsdya TNI Samsul Rizal, dalam kegiatan tersebut menegaskan, kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya TNI dalam mewujudkan SDM yang unggul, sesuai dengan visi dan misi Panglima TNI yaitu PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif). Dengan sistem kurikulum yang diperbarui, Sesko TNI menjamin bahwa para siswa akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam konteks kerja sama ini, Universitas Pertahanan RI akan mengakomodasi mata kuliah Prodi Strategi Perang Sesko TNI ke dalam program Prodi Strategi dan Kampanye Militer. Hal ini mencakup penyusunan kurikulum, pembelajaran, dan penugasan terstruktur bagi para siswa Sesko TNI.

Selain itu, perjanjian ini juga menetapkan sanksi drop out bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat akademik yang ditetapkan.

Acara penandatanganan perjanjian ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari kedua belah pihak, termasuk Irsesko TNI, Dirbinjemen Sesko TNI, Dirdik Sesko TNI, dan sejumlah pejabat Universitas Pertahanan RI.

(Arief Setyadi )