Gempa M3,8 Guncang Pegunungan Arfak Papua Barat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,8 mengguncang wilayah Pegunungan Arfak, Papua Barat, pada Kamis (7/3/2024), sekira pukul 11.34 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.78 Lintang Selatan - 133.50 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.8, 07-Mar-2024 11:34:06WIB, Lok:0.78LS, 133.50BT (41 km BaratLaut PEGUNUNGANARFAK-PAPUABRT), Kedlmn:13 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)