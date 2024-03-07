JK: Pemilu 2024 Adalah yang Terburuk dalam Sejarah Indonesia!

JAKARTA-Mantan Wakil Presiden Republik Jusuf Kalla (JK) menyebut pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 adalah yang terburuk. Sebab kata JK, demokrasi diatur oleh kaum minoritas yang memiliki uang.

Hal ini disampaikannya dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? yang digelar Departemen Ilmu Politik dan HMIP FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis (7/3/2024).

"Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang,"ungkap JK.

Dikatakan JK, jika sistem tersebut menjadi suatu kebiasaan, maka Indonesia kata dia akan kembali ke zaman otoriter. "Itu saja masalahnya sebenarnya karena itulah,"kata dia.

Lantas dia menceritakan bahwa Vietnam memiliki kemajuan yang luar biasa. Dimana pertumbuhan ekonomi bisa menjadi 7-8 persen.

"Saya tanya apa yang anda lakukan? dia mengatakan "kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang","katanya.

Bahkan Vietnam berperang dengan Amerika, namun kemudian dia bersahabat dengan Amerika. Berbeda dengan Indonesia, kata JK yang terus melawan Belanda selama berpuluh-puluh tahun dan masih memiliki dendam dengan Belanda.