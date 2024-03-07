Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Penguasaan Bahasa Asing Penting Bagi Pencari Kerja

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |15:31 WIB
Wapres: Penguasaan Bahasa Asing Penting Bagi Pencari Kerja
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut pentingnya penguasaan bahasa asing bagi pencari kerja. Terutama untuk meningkatkan daya saing baik lokal maupun global.

"Penguasaan bahasa asing tentu akan menjadi nilai tambah dalam dunia kerja," kata Wapres saat meresmikan Festival Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Pondok Pesantren Darul Archam, Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sekitar 7,9 juta jiwa di tahun 2023.

"Meski angka tersebut terus berkurang, namun masih cukup besar jika dibandingkan angkatan kerja yang mencapai 146 juta jiwa. Hal ini berarti, tantangan kita untuk mengurangi pengangguran tidaklah ringan," ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang terus konsisten membuat berbagai terobosan strategis, di antaranya melalui pengembangan BLK Komunitas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta menyasar daerah-daerah yang relatif tertinggal.

