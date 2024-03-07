Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Hak Angket Urusan DPR Pemerintah Tak Ikut Terlibat

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |15:59 WIB
Wapres: Hak Angket Urusan DPR Pemerintah Tak Ikut Terlibat
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan bahwa wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan urusan DPR, pemerintah tidak ikut terlibat di dalamnya.

"Nah ini urusan Pemilu ini ya. Hak angket itu kan urusannya Parlemen ya, urusan DPR. Saya kira nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan itu ada di DPR sana," tegas Wapres usai menghadiri acara di Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).

Wapres kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut melibatkan diri dalam wacana hak angket yang digulirkan oleh sejumlah pihak.

"Karena itu pemerintah nggak ikut melibatkan diri soal hak angket, itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR, ya," katanya.

Lebih lanjut, Wapres juga merespon terhadap pertanyaan awak media terkait wacana hak angket apakah untuk pemakzulan Presiden.

"Tentu saja saya tidak tahu itu ya, itu urusannya DPR, ya. Dan saya harapkan tidak sejauh itu ya. Tidak sampai kesana," ujar Wapres.

