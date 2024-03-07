Grafik Sirekap Hilang, Wapres: Kalau Ada Masalah Laporkan ke Bawaslu dan MK

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ikut merespons grafik Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak lagi menampilkan grafik perolehan suara Pilpres hingga Pileg sejak 5 Maret 2024.

Wapres pun meminta agar jika ada masalah dalam Sirekap bisa dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ataupun melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau ada masalah bisa dilakukan seperti yang sudah ada mekanismenya ya, misalnya ada ketidakpuasan, ketidakpercayaan itu kan ada jalur resminya baik melalui Bawaslu melalui MK," tegas Wapres usai menghadiri acara di Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa hasil Sirekap bukan menunjukkan hasil Pemilu. Pasalnya, hasil Pemilu akan diumumkan oleh KPU pada 20 Maret mendatang.

"Masalah Sirekap, saya kira itu bukan apa, menunjukkan hasil daripada pemilu itu ya. Maksudnya itu nanti, ada pengumuman resmi nanti kalau sudah diumumkan oleh KPU ya," pungkasnya.

Sementara itu, KPU sebelumnya telah merespon soal hilangnya grafik diagram perolehan suara hasil Pemilu 2024 di dalam Sirekap.