Demo di DPR, Massa Desak Audit Sirekap KPU

JAKARTA - Puluhan massa aksi dari Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) menggelar aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (7/3/2024) sore ini. Salah satu tuntutannya, meminta anggota DPR/MPR RI mengaudit Sirekap dan memeriksa anggaran Sirekap KPU.

"Sirekap harus diperiksa, diaudit, begitu juga periksa pendanaannya," kata orator dari atas mobil komandonya, Kamis.

Massa mendesak, agar anggota DPR/MPR RI memiliki keberanian dalam menentukan sikapnya untuk berdiri bersama masyarakat Indonesia. Massa juga mendesak agar Hak Angket segera digulirkan oleh anggota DPR/MPR RI.

"Legitimasi tentang pemilu akan dibuktikan secara jujur dan transparan serta akuntabel, kalau penguasa takut dengan hak angket, itu penuh tanda tanya, betul tidak?" kata orator.

Berdasarkan pantauan, puluhan massa GKR itu didominasi oleh ibu-ibu, yang mana para ibu-ibu itu membawa spanduk, poster, hingga bendera berisi aspirasi yang disampaikannya.

Misalnya, saja poster bertuliskan demokrasi sudah mati, hak angket sekarang atau DPR bubar, wahai DPR jangan diam demokrasi sedang dibegal, audit forensik Sirekap usut tuntas, hingga harga beras semakin mahal karena demokrasi dijual.

(Arief Setyadi )